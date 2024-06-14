İstanbul'a Gelen Bir Gurbetçi Midye Fiyatlarını Duyunca İsyan Etti!

Ekonomik ve sosyal fırsatlar nedeniyle yurtdışında yaşamayı tercih eden bazı gurbetçiler, hem kendileri hem de Türkiye'deki aileleri için daha iyi bir gelecek inşa etmeyi hedeflerler. Yaz döneminin gelmesiyle yurtdışında yaşayan gurbetçilerin Türkiye'yi ziyarete gelme sıklığı da arttı.