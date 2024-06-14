İstanbul'a Gelen Bir Gurbetçi Midye Fiyatlarını Duyunca İsyan Etti!

Ekonomik ve sosyal fırsatlar nedeniyle yurtdışında yaşamayı tercih eden bazı gurbetçiler, hem kendileri hem de Türkiye'deki aileleri için daha iyi bir gelecek inşa etmeyi hedeflerler. Yaz döneminin gelmesiyle yurtdışında yaşayan gurbetçilerin Türkiye'yi ziyarete gelme sıklığı da arttı.
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İstanbul'da bir midyenin 20 lira olduğunu öğrenen gurbetçi, pahalı midye fiyatlarına isyan ettiği videoyu sosyal medyada paylaştı.
Midyenin pahalılığını dolara bağlayan esnafa da tepki gösterdi. "Dolarla midyenin ne ilgisi var kardeşim"
Videonun tamamı için;
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Türkiye artık saç ektirmeye, meme büyütmeye, estediğe geldiğiniz zaman gönlünüzce sıçana kadar yiyebileceğiniz bir coğrafya değil dostum. Başka kapıya!
bu devirde 20 liraya birşey görsem seviniyorum
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