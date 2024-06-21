Taklintman Aziz Yıldırım Taklitli Şaka Yaptı, Aydemir Akbaş Böyle Şoke Oldu!

Telefonda yaptığı aramalarla ünlü isimlerin seslerini taklit ederek karşısındakileri inandıran Taklitman, bu kez Aziz Yıldırım'ın sesini taklit ederek Aydemir Akbaş'ı kandırdı.
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YouTuber Taklitman; Sedat Peker, Yıldız Tilbe, Aziz Yıldırım ve daha birçok isimin taklidini yapmasıyla biliniyor.
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Akbaş, Aziz Yıldırım'ın sesini duyunca "Aziz Başkan mı" diyerek şoke oldu. Taklitman odaya girdikten sonra bile bir süre şaşkınlığını gizleyemedi.
O anlar için;
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