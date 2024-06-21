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Taklintman Aziz Yıldırım Taklitli Şaka Yaptı, Aydemir Akbaş Böyle Şoke Oldu!

Taklintman Aziz Yıldırım Taklitli Şaka Yaptı, Aydemir Akbaş Böyle Şoke Oldu!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 10:57 Son Güncelleme: 21.06.2024 - 11:01

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Telefonda yaptığı aramalarla ünlü isimlerin seslerini taklit ederek karşısındakileri inandıran Taklitman, bu kez Aziz Yıldırım'ın sesini taklit ederek Aydemir Akbaş'ı kandırdı.

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YouTuber Taklitman; Sedat Peker, Yıldız Tilbe, Aziz Yıldırım ve daha birçok isimin taklidini yapmasıyla biliniyor.

YouTuber Taklitman; Sedat Peker, Yıldız Tilbe, Aziz Yıldırım ve daha birçok isimin taklidini yapmasıyla biliniyor.

Akbaş, Aziz Yıldırım'ın sesini duyunca "Aziz Başkan mı" diyerek şoke oldu. Taklitman odaya girdikten sonra bile bir süre şaşkınlığını gizleyemedi.

Akbaş, Aziz Yıldırım'ın sesini duyunca "Aziz Başkan mı" diyerek şoke oldu. Taklitman odaya girdikten sonra bile bir süre şaşkınlığını gizleyemedi.

O anlar için;

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