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Gece Kulübünün Önünde Fotoğraf Çekmek İsteyen Ediz Özcan, Dayak Yemekten Son Anda Kurtuldu

Gece Kulübünün Önünde Fotoğraf Çekmek İsteyen Ediz Özcan, Dayak Yemekten Son Anda Kurtuldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 21:21

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Ediz Özcan Türkiye'de tanınmış bir fotoğrafçıdır. Instagram ve TikTok'a yüklediği videolarla da bilinir.

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Almanya'da bir gece kulübünün önünde fotoğraf çekmek isteyen Ediz Özcan, gece kulübünün korumaları tarafından sert bir tepkiyle karşı karşıya kaldı.

Almanya'da bir gece kulübünün önünde fotoğraf çekmek isteyen Ediz Özcan, gece kulübünün korumaları tarafından sert bir tepkiyle karşı karşıya kaldı.

Diyalogların ilerlemesiyle koruma, Ediz Özcanın Türk olduğunu fark ettikten sonra bir anda üslubunu değiştirdi. Durumu açıklayarak Özcan'ın fotoğraf çekmesine izin verdi.

Diyalogların ilerlemesiyle koruma, Ediz Özcanın Türk olduğunu fark ettikten sonra bir anda üslubunu değiştirdi. Durumu açıklayarak Özcan'ın fotoğraf çekmesine izin verdi.

Hataylı olduğunu söyleyen koruma, Ediz Özcan'ı gece kulübüne davet etti. Başlangıcında gergin anlar yaşansa da ortaya samimi bir video çıktı.

Hataylı olduğunu söyleyen koruma, Ediz Özcan'ı gece kulübüne davet etti. Başlangıcında gergin anlar yaşansa da ortaya samimi bir video çıktı.

Videonun tamamı için;

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