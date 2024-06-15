Gece Kulübünün Önünde Fotoğraf Çekmek İsteyen Ediz Özcan, Dayak Yemekten Son Anda Kurtuldu

Eşiyle Boşandı Ayrılığı Çikolata Dağıtarak Kutladı:"Kaynanamla mı Evliydim, Karımla mı Evliydim Belli Değildi"

Bir Agnostik ve Bir Şeriat Savunucusu Gencin Bir Araya Geldiği Programda Agnostik Genç Şeriatı Anlattı