Gece Kulübünün Önünde Fotoğraf Çekmek İsteyen Ediz Özcan, Dayak Yemekten Son Anda Kurtuldu

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya'da bir gece kulübünün önünde fotoğraf çekmek isteyen Ediz Özcan, gece kulübünün korumaları tarafından sert bir tepkiyle karşı karşıya kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyalogların ilerlemesiyle koruma, Ediz Özcanın Türk olduğunu fark ettikten sonra bir anda üslubunu değiştirdi. Durumu açıklayarak Özcan'ın fotoğraf çekmesine izin verdi.
Hataylı olduğunu söyleyen koruma, Ediz Özcan'ı gece kulübüne davet etti. Başlangıcında gergin anlar yaşansa da ortaya samimi bir video çıktı.
Videonun tamamı için;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın