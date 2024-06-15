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Bir Vatandaş Emeklilerle İlgili Verdiği Röportajda İsyan Etti: "Senin Bayraktan Ne Haberin Var"

Bir Vatandaş Emeklilerle İlgili Verdiği Röportajda İsyan Etti: "Senin Bayraktan Ne Haberin Var"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 17:32 Son Güncelleme: 15.06.2024 - 17:38

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Bir röportaj sırasında bir vatandaş, emekliler ile ilgili söyledikleriyle dikkat çekti. Ekonomik sıkıntılar ve emeklilerin durumu üzerine konuşan vatandaş, tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

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Sokak röportajına denk gelen vatandaş, konu emeklilere gelince dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi.

Sokak röportajına denk gelen vatandaş, konu emeklilere gelince dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi.

Emeklilerle ilgili, "Adamın ağzında dişi yok, ayakkabısı 5 yıllık. Hayatında deniz görmemiş bana, 'bayrak, vatan' diyor." gibi söylemlerde bulundu.

Emeklilerle ilgili, "Adamın ağzında dişi yok, ayakkabısı 5 yıllık. Hayatında deniz görmemiş bana, 'bayrak, vatan' diyor." gibi söylemlerde bulundu.

Röportajın tamamı için;

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