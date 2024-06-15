Bir Vatandaş Emeklilerle İlgili Verdiği Röportajda İsyan Etti: "Senin Bayraktan Ne Haberin Var"

Bir röportaj sırasında bir vatandaş, emekliler ile ilgili söyledikleriyle dikkat çekti. Ekonomik sıkıntılar ve emeklilerin durumu üzerine konuşan vatandaş, tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.
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Sokak röportajına denk gelen vatandaş, konu emeklilere gelince dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi.
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Emeklilerle ilgili, "Adamın ağzında dişi yok, ayakkabısı 5 yıllık. Hayatında deniz görmemiş bana, 'bayrak, vatan' diyor." gibi söylemlerde bulundu.
Röportajın tamamı için;
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