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Genç Kadın "Erkekler 24 Saatliğine Yok Olsaydı Ne Olurdu?" Sorusuna Verdiği Cevapla Gündem Oldu

Genç Kadın "Erkekler 24 Saatliğine Yok Olsaydı Ne Olurdu?" Sorusuna Verdiği Cevapla Gündem Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 11:11

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Sokak röportajına denk gelen genç kadın, yöneltilen soruya verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu. Röportajda erkekler ile ilgili yaptığı açıklamalar beğeni topladı.

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Genç kadın, "Erkekler 24 saatliğine yok olsa ne olurdu?" sorusuna, erkekler yok olmasın diyerek cevap verdi.

Genç kadın, "Erkekler 24 saatliğine yok olsa ne olurdu?" sorusuna, erkekler yok olmasın diyerek cevap verdi.

Soruya verdiği cevaptan sonra, kibar dili ve açıklamaları da dikkat çekti. Röportajın sonunda genç kadın, tüm erkeklere sağlık ve huzur dilemeyi de ihmal etmedi.

Soruya verdiği cevaptan sonra, kibar dili ve açıklamaları da dikkat çekti. Röportajın sonunda genç kadın, tüm erkeklere sağlık ve huzur dilemeyi de ihmal etmedi.

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