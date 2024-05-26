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"Şimiki Aklınız Olsa Evlenir miydiniz?" Sorusuna Evli Bir Çiftten Beklenmedik Cevap Geldi

"Şimiki Aklınız Olsa Evlenir miydiniz?" Sorusuna Evli Bir Çiftten Beklenmedik Cevap Geldi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 12:19

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Sokak röportajları yine şaşırtmaya devam etti. 'Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz?' sorusu yöneltilen evli bir çift, soruya hiç beklemediğimiz bir cevap verdi. Çiftin verdikleri bu cevap, evlilik kavramına yeni bir bakış açısı kazandırdı.

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Yöneltilen "Şimdi aklınız olsa evlenir miydiniz?" sorusuna çift öncelikle "hayır" cevabını verdi. Boşanma aşamasında olduklarını ama beraber olmaya devam edeceklerini söylediler.

Yöneltilen "Şimdi aklınız olsa evlenir miydiniz?" sorusuna çift öncelikle "hayır" cevabını verdi. Boşanma aşamasında olduklarını ama beraber olmaya devam edeceklerini söylediler.

Bu şekilde mutlu olduklarını söyleyen çift, boşanmayı her evli çifte tavsiye etti.

Bu şekilde mutlu olduklarını söyleyen çift, boşanmayı her evli çifte tavsiye etti.

Röportajın tamamı için;

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