"Şimiki Aklınız Olsa Evlenir miydiniz?" Sorusuna Evli Bir Çiftten Beklenmedik Cevap Geldi

Sokak röportajları yine şaşırtmaya devam etti. 'Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz?' sorusu yöneltilen evli bir çift, soruya hiç beklemediğimiz bir cevap verdi. Çiftin verdikleri bu cevap, evlilik kavramına yeni bir bakış açısı kazandırdı.