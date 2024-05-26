Bir Vatandaşın Sokağın Ortasınada Açtığı Pankarta İnanamayacaksınız!

Görücü usülü evlenmek, genellikle ailenin veya yakın çevrenin aracı olduğu, eş adaylarının birbirlerini tanımadan evlilik kararı aldığı bir yöntemdir. Sokaktaki bir vatandaş, görücü usulü evlenmekle ilgili ilginç bir aksiyon aldı.
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Bu ilginç pankart görenleri şaşırtmayı başardı. Vatandaşı görenler video kaydına alıp sosyal medyada paylaştılar.
Pankartın üzerinde ise "Sabrın sonu görücü usülü" yazıyor.
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Vatandaşın açtığı ilginç pankarta gelen yorumlar da gecikmedi👇
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