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YasPoy Çifti Yaşadıkları Aşka Tam Gaz Devam Ediyor: Oyun Oynadıkları Eğlenceli Dakikaları Paylaştılar

YasPoy Çifti Yaşadıkları Aşka Tam Gaz Devam Ediyor: Oyun Oynadıkları Eğlenceli Dakikaları Paylaştılar

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 23:31 Son Güncelleme: 25.05.2024 - 23:39

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Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil ile Survivor yarışmasının yıldızlarından Yiğit Poyraz'ın bir süredir aşk yaşadığı biliniyordu. Bu çiftin ilişkilerini gözler önünde yaşamaktan da kaçınmadıklarını gösteren sosyal medya paylaşımları hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Romantik çift, zaman zaman paylaştıkları aşk dolu pozlarla sevenlerine kendilerini göstermeyi ihmal etmedi.

Romantik çift, zaman zaman paylaştıkları aşk dolu pozlarla sevenlerine kendilerini göstermeyi ihmal etmedi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından sevgilisi Yiğit Poyraz ile beraber oyun oynadıkları bir video paylaştı. Çiftin samimi ve romantik dakikaları adeta düşman çatlattı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından sevgilisi Yiğit Poyraz ile beraber oyun oynadıkları bir video paylaştı. Çiftin samimi ve romantik dakikaları adeta düşman çatlattı.

Tatlı çiftin videosu için👇

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