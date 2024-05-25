YasPoy Çifti Yaşadıkları Aşka Tam Gaz Devam Ediyor: Oyun Oynadıkları Eğlenceli Dakikaları Paylaştılar

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil ile Survivor yarışmasının yıldızlarından Yiğit Poyraz'ın bir süredir aşk yaşadığı biliniyordu. Bu çiftin ilişkilerini gözler önünde yaşamaktan da kaçınmadıklarını gösteren sosyal medya paylaşımları hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.