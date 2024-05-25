Sokak Hayvanlarıyla İlgili Tartışılan Yasaya Ajda Pekkan'dan Tepki Geldi!

Sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan yasa teklifine göre, 30 gün içinde sahiplendirilemeyen başıboş hayvanlar, iğne ile ilaç verilerek uyutulacak. Bu yasa teklifine birçok sosyal medya kullanıcısı ve ünlülerimiz tepki gösterdi.
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Ajda Pekkan da konu hakkındaki tepkisini çıktığı sahnede, seyircilerinin önünde gösterdi. Yaptığı konuşma sosyal medyada paylaşıldı.
Pekkan, sokak hayvanları ile ilgili yaptığı konuşmayı "Bizi de uyutsunlar o zaman" cümlesiyle sonlandırdı.
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