Ünlü Şarkıcı Hande Yener Sahnede Rüzgar Gibi Esti: Şarkısını Mimikleri Eşliğinde Söyledi!

Başarılı sanatçı Hande Yener, sahnelerin gözdesi olmaya devam ediyor. Yener, geçtiğimiz günlerde Yıldız teknik Üniversitesi'nin Bahar Şenlikleri: Yıldız Fest 2024 kapsamında sahne aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hande Yener "Sebastian" şarkısını söylerken sahnede yaptığı mimiklerle dikkat çekti.
Sahnede yıldız gibi parlayan Hande Yener, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Güzel sanatçımıza gelen yorumlarda ise "idol","kraliçe" gibi ifadeler kullanıldı.
Kraliçemizin videosunun tamamı için👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın