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Ünlü Şarkıcı Hande Yener Sahnede Rüzgar Gibi Esti: Şarkısını Mimikleri Eşliğinde Söyledi!

Ünlü Şarkıcı Hande Yener Sahnede Rüzgar Gibi Esti: Şarkısını Mimikleri Eşliğinde Söyledi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 16:55

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Başarılı sanatçı Hande Yener, sahnelerin gözdesi olmaya devam ediyor. Yener, geçtiğimiz günlerde Yıldız teknik Üniversitesi'nin Bahar Şenlikleri: Yıldız Fest 2024 kapsamında sahne aldı.

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Hande Yener "Sebastian" şarkısını söylerken sahnede yaptığı mimiklerle dikkat çekti.

Hande Yener "Sebastian" şarkısını söylerken sahnede yaptığı mimiklerle dikkat çekti.

Sahnede yıldız gibi parlayan Hande Yener, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Güzel sanatçımıza gelen yorumlarda ise "idol","kraliçe" gibi ifadeler kullanıldı.

Sahnede yıldız gibi parlayan Hande Yener, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Güzel sanatçımıza gelen yorumlarda ise "idol","kraliçe" gibi ifadeler kullanıldı.

Kraliçemizin videosunun tamamı için👇

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