Ayrılık Söylentilerinden Sonra TikTok Fenomeni Zeybik'in Söylediği Duygusal Şarkı Gündem Oldu

Zeybik ismiyle bildiğimiz Zeynep Sürmeli, TikTok'ta büyük bir takipçi kitlesine sahip. Paylaştığı video ve fotoğraflarla daha önceden de çok konuşulan bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uzun süredir ünlü beatmaker Pango ile ilişkisi olduğu biliniyordu. Çiftin takipçileri bir süredir birlikte görünmemelerinden olacak ki ayrıldıklarına dair söylentiler ortaya koydu.
Bu söylentilerin üzerine Zebik şarkı söylediği bir video paylaştı. Şarkının sözleri ve duygusallığı dikkat çekti.
Güzelliğiyle hayran kaldığımız Zeybik bu defa sesiyle hepimizi kendine hayran bıraktı. 🧿
Videonun tamamı için;
Bakalım takipçileri neler söylemiş👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın