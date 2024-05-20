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Ayrılık Söylentilerinden Sonra TikTok Fenomeni Zeybik'in Söylediği Duygusal Şarkı Gündem Oldu

Ayrılık Söylentilerinden Sonra TikTok Fenomeni Zeybik'in Söylediği Duygusal Şarkı Gündem Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 19:50

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Zeybik ismiyle bildiğimiz Zeynep Sürmeli, TikTok'ta büyük bir takipçi kitlesine sahip. Paylaştığı video ve fotoğraflarla daha önceden de çok konuşulan bir isim.

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Uzun süredir ünlü beatmaker Pango ile ilişkisi olduğu biliniyordu. Çiftin takipçileri bir süredir birlikte görünmemelerinden olacak ki ayrıldıklarına dair söylentiler ortaya koydu.

Uzun süredir ünlü beatmaker Pango ile ilişkisi olduğu biliniyordu. Çiftin takipçileri bir süredir birlikte görünmemelerinden olacak ki ayrıldıklarına dair söylentiler ortaya koydu.

Bu söylentilerin üzerine Zebik şarkı söylediği bir video paylaştı. Şarkının sözleri ve duygusallığı dikkat çekti.

Bu söylentilerin üzerine Zebik şarkı söylediği bir video paylaştı. Şarkının sözleri ve duygusallığı dikkat çekti.

Güzelliğiyle hayran kaldığımız Zeybik bu defa sesiyle hepimizi kendine hayran bıraktı. 🧿

Güzelliğiyle hayran kaldığımız Zeybik bu defa sesiyle hepimizi kendine hayran bıraktı. 🧿

Videonun tamamı için;

Bakalım takipçileri neler söylemiş👇

Bakalım takipçileri neler söylemiş👇
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