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Berfu Yenenler'in Talk Show Programına Katılan Danla Bilic'ten Güldüren İlişki Açıklaması Geldi

Berfu Yenenler'in Talk Show Programına Katılan Danla Bilic'ten Güldüren İlişki Açıklaması Geldi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 18:26 Son Güncelleme: 20.05.2024 - 18:58

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YouTube platformunda yayınlanan Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'nin bu haftaki konuğu Danla Biliç oldu. Berfu Yenenler ve  Danla Biliç arasında geçen bir diyalog izleyenleri güldürmeyi başardı.

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Aralarında yaşlarıyla alakalı bir konu geçti ve Danla Biliç'in, Berfu Yenenler'den daha büyük olduğu ortaya çıktı.

Aralarında yaşlarıyla alakalı bir konu geçti ve Danla Biliç'in, Berfu Yenenler'den daha büyük olduğu ortaya çıktı.

Benzer yaşlarına rağmen apayrı ilişki durumları Danla Biliç'in komik açıklamalarına sebep oldu.

Benzer yaşlarına rağmen apayrı ilişki durumları Danla Biliç'in komik açıklamalarına sebep oldu.

Aralarındaki komik diyaloğu birlikte izleyelim;

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