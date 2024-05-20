Berfu Yenenler'in Talk Show Programına Katılan Danla Bilic'ten Güldüren İlişki Açıklaması Geldi

YouTube platformunda yayınlanan Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'nin bu haftaki konuğu Danla Biliç oldu. Berfu Yenenler ve Danla Biliç arasında geçen bir diyalog izleyenleri güldürmeyi başardı.
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Aralarında yaşlarıyla alakalı bir konu geçti ve Danla Biliç'in, Berfu Yenenler'den daha büyük olduğu ortaya çıktı.
Benzer yaşlarına rağmen apayrı ilişki durumları Danla Biliç'in komik açıklamalarına sebep oldu.
Aralarındaki komik diyaloğu birlikte izleyelim;
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