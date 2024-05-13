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TikTok Fenomeni Öykü Berkan'dan Gördüklerimize Değil Duyduklarımıza İnandıran Açıklama Geldi

TikTok Fenomeni Öykü Berkan'dan Gördüklerimize Değil Duyduklarımıza İnandıran Açıklama Geldi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 18:59

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Estetik yaptırmak son dönemlerde çok yaygınlaşmış adeta bir akım haline gelmişti. Bu konuda sosyal medyanın ve göz önündeki ünlülerimizin etkisi oldukça yüksek. Bununla beraber, doğallığı savunan ve var olan dolgularını eritip doğallığa dönenler de olmaya başladı.

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Öykü Berkan, sosyal medyada yaptırdığı estetik operasyonlarla öne çıkan isimlerden. Beğenenleri olduğu kadar estetiklerini aşırı bulup eleştirenleri de çok fazla olmuştu.

Öykü Berkan, sosyal medyada yaptırdığı estetik operasyonlarla öne çıkan isimlerden. Beğenenleri olduğu kadar estetiklerini aşırı bulup eleştirenleri de çok fazla olmuştu.

Yayınladığı videoda ise estetiklerini aşırı bulanların içini rahatlatacak açıklamalar yaptı. Bazı dolgularını eritmeye karar verdiğini söyleyerek takipçilerine"doğru dolgu nasıl olmalı" tavsiyeleri de verdi.

Yayınladığı videoda ise estetiklerini aşırı bulanların içini rahatlatacak açıklamalar yaptı. Bazı dolgularını eritmeye karar verdiğini söyleyerek takipçilerine"doğru dolgu nasıl olmalı" tavsiyeleri de verdi.

Dolgu tavsiyeleri için👇

Bakalım takipçiler ne demiş;

Bakalım takipçiler ne demiş;

Acısa da öldürmez...

Acısa da öldürmez...
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😂

😂

O Barbie değil miydi?

O Barbie değil miydi?

Maşallah diyoruz 🧿

Maşallah diyoruz 🧿

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