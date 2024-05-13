TikTok Fenomeni Öykü Berkan'dan Gördüklerimize Değil Duyduklarımıza İnandıran Açıklama Geldi

Estetik yaptırmak son dönemlerde çok yaygınlaşmış adeta bir akım haline gelmişti. Bu konuda sosyal medyanın ve göz önündeki ünlülerimizin etkisi oldukça yüksek. Bununla beraber, doğallığı savunan ve var olan dolgularını eritip doğallığa dönenler de olmaya başladı.