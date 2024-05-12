Bir Kadın Kafe ve Restoranlardaki Fiyatlandırmaya İsyan Etti: "İki Süsleme Koydun Diye İki Katına Satamazsın"

Sürekli artan fiyatlar vatandaşın dilinde olmaya devam ediyor. Tepkiler devam ederken bir vatandaş kafe ve restoran fiyatlarının altını çizdi. Paylaştığı video kısa sürede yayılarak birçok kullanıcı tarafından desteklendi ve benzer deneyimleri paylaşanlar tarafından geniş bir etkileşim aldı.
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Yaz döneminin gelmesiyle dışarıda yapılan aktivitelerin sıklığı da arttı. İlgi odağı restoran ve kafelerdeki fiyatlandırmalar dikkat çekti.
Bu konudan muzdarip olan bir vatandaştan ise yüksek fiyatlara isyan ettiği video geldi. Özellikle aynı ürünü satan farklı mekanların arasındaki fiyat farkının üzerinde durdu.
İlgi odağı olan video;
Duruma gösterilen tepkiye diğer vatandaşlar da eşlik etti👇
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Bir diğer perspektiften yapılan yorumlar ise bu şekildeydi
Felsefik bir yerden bakacak olursak
Ufak bir tavsiye
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