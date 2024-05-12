Bir Kadın Kafe ve Restoranlardaki Fiyatlandırmaya İsyan Etti: "İki Süsleme Koydun Diye İki Katına Satamazsın"

Sürekli artan fiyatlar vatandaşın dilinde olmaya devam ediyor. Tepkiler devam ederken bir vatandaş kafe ve restoran fiyatlarının altını çizdi. Paylaştığı video kısa sürede yayılarak birçok kullanıcı tarafından desteklendi ve benzer deneyimleri paylaşanlar tarafından geniş bir etkileşim aldı.