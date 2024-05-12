Ebeveynlikle İlk Haftalarını Geçiren Çiftin Unutulmaz Deneyimleri Yüzlerde Gülümseme Bıraktı

Ebeveynlik konusunda herkesin korkulu rüyalarından biri bebeğin altını değiştirmek. Bu konu çiftler arasında zaman zaman tatlı tartışmalar haline bile gelebiliyor. Taze anne-baba olan çiftimiz ise ilk deneyimlerini eğlenceli dakikalar geçirerek kaydetti.
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Duygu geçişlerini anbean kaydeden çiftin komik anları ise izleyenler tarafından gülümsemeyle karşılandı.
Süreç çift için biraz zorlu geçse de mutlu sona ulaşmayı başardılar. 🥰
Gülümseten videonun tamamı👇
Bakalım çiftin takipçileri neler söylemiş ;
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