Bu Kavganın Kazananı Yok: Ölen Eşiyle Kavga Etmeye Çalışan Teyzenin Videosu İzleyenleri Gülümsetti

Bir Tiktok kullanıcısının paylaştığı videodaki görüntüler izleyenlerde buruk bir gülümseme bıraktı. Mezarlıkta çekilen videodaki teyzenin ölen eşinin mezarının başında hala onunla tartışmaya çalışıyor oluşu komik yorumlar ve benzetmelerin odak noktası oldu.