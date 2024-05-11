Yargı'nın Finaline Sayılı Günler Kala Ilgaz ve Ceylin'in Evi Boşaltıldı!
Yargı'nın Finaline Sayılı Günler Kala Ilgaz ve Ceylin'in Evi Boşaltıldı!
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Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Yargı tam 3 sezondur devam ediyor.
Hayranların tüm ısrarlarına rağmen 3. sezonu final sezonu olan Yargı'nın çekimleri bitmek üzereyken, dizinin önemli bir mekanının boşaltıldığı görüldü.
Kaya ailesinin evi olarak kullanılan çekim mekanı boşaltılırken o anlar izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.
İşte o anlar:
Gelen yorumlar da burada:
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