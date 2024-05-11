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Yargı'nın Finaline Sayılı Günler Kala Ilgaz ve Ceylin'in Evi Boşaltıldı!

Yargı'nın Finaline Sayılı Günler Kala Ilgaz ve Ceylin'in Evi Boşaltıldı!

Yargı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 14:02

Kanal D'de 3 sezondur devam eden Yargı'nın finaline çok az bir zaman kaldı. Dizinin çekimleri bitmek üzereyken, Ilgaz ve Ceylin'in evi boşaltılmaya başlandı.

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Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Yargı tam 3 sezondur devam ediyor.

Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Yargı tam 3 sezondur devam ediyor.

Hayranların tüm ısrarlarına rağmen 3. sezonu final sezonu olan Yargı'nın çekimleri bitmek üzereyken, dizinin önemli bir mekanının boşaltıldığı görüldü.

Hayranların tüm ısrarlarına rağmen 3. sezonu final sezonu olan Yargı'nın çekimleri bitmek üzereyken, dizinin önemli bir mekanının boşaltıldığı görüldü.

Kaya ailesinin evi olarak kullanılan çekim mekanı boşaltılırken o anlar izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Kaya ailesinin evi olarak kullanılan çekim mekanı boşaltılırken o anlar izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

İşte o anlar:

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