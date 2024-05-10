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Kızılcık Şerbeti Kıvılcım'dan Atatürk Portresine "Aksesuar" Denmesine Kapak Gibi Yanıt!

Kızılcık Şerbeti Kıvılcım'dan Atatürk Portresine "Aksesuar" Denmesine Kapak Gibi Yanıt!

Atatürk Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 00:16

Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ederken son bölümdeki Atatürk sahnesi gecenin en çok konuşulan sahnesi oldu. Ömer'in şirketinde çalışmaya başlayan Kıvılcım'ın odasına koyduğu Atatürk portresine 'aksesuar' denmesi son derece hadsiz olurken, Kıvılcım'ın kapak gibi yanıtı içimizin yağlarını eritti.

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Cuma akşamlarının reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine çok konuşulurken, bir sahne var ki sosyal medyada dakikalar içinde gündem oldu.

Cuma akşamlarının reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine çok konuşulurken, bir sahne var ki sosyal medyada dakikalar içinde gündem oldu.

Son bölümde Rüzgar'ın kanalındaki programı kapatılan Kıvılcım'ın Ünal Holding'te işe başlarken haliyle aşırı muhafazakar bazı kimselerle sürtüşmeler yaşadı.

Son bölümde Rüzgar'ın kanalındaki programı kapatılan Kıvılcım'ın Ünal Holding'te işe başlarken haliyle aşırı muhafazakar bazı kimselerle sürtüşmeler yaşadı.

Holding'teki ofisini düzenleyen Kıvılcım'ın Atatürk portresi koyması bir şirket çalışanı tarafından "aksesuar" olarak nitelendirilirken, yargı kraliçesi Kıvılcım'dan elbette yanıt gecikmedi.

Holding'teki ofisini düzenleyen Kıvılcım'ın Atatürk portresi koyması bir şirket çalışanı tarafından "aksesuar" olarak nitelendirilirken, yargı kraliçesi Kıvılcım'dan elbette yanıt gecikmedi.

İşte Kıvılcım'ın efsane resti:

Haliyle bu sahneye yorumlar da gecikmedi. İşte onlardan bazıları:

Haliyle bu sahneye yorumlar da gecikmedi. İşte onlardan bazıları:
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