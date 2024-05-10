Kızılcık Şerbeti Kıvılcım'dan Atatürk Portresine "Aksesuar" Denmesine Kapak Gibi Yanıt!

Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ederken son bölümdeki Atatürk sahnesi gecenin en çok konuşulan sahnesi oldu. Ömer'in şirketinde çalışmaya başlayan Kıvılcım'ın odasına koyduğu Atatürk portresine 'aksesuar' denmesi son derece hadsiz olurken, Kıvılcım'ın kapak gibi yanıtı içimizin yağlarını eritti.