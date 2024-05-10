Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın Kadınlarla İlgili Konuşması Alkış Topladı!
Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın Kadınlarla İlgili Konuşması Alkış Topladı!
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Rüzgar'ın enfes konuşması damga vurdu. Asistanı Aslı'nın tesettürlü olmadığı için dışlanmasına tepki gösteren Rüzgar'ın kadınlar hakkındaki konuşması alkış topladı.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Rüzgar karakterinin kadınlar hakkındaki enfes konuşması damga vurdu.
Nursema'nın bulduğu müşterilerle görüşmeye giden Rüzgar'ın asistanı Aslı'nın tesettürlü olmaması nedeniyle ortamdan dışlanması hepimizi şaşırtırken, o anlara Rüzgar sessiz kalamadı.
“Ben kadınların söz hakkının olmadığı hiçbir yerde konuşmam!” sözleriyle alkış toplayan Rüzgar'ın o anları kısa sürede viral oldu.
İşte Rüzgar'ın gündem olan o konuşması:
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