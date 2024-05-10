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Yeni Bölüm Yayınlamayan Bahar Ekibi Bu Hafta Para Alabildi mi?

Yeni Bölüm Yayınlamayan Bahar Ekibi Bu Hafta Para Alabildi mi?

Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 21:25

Show TV'nin fenomen dizisi Bahar bu hafta bir oyuncunun rahatsızlanması nedeniyle bölümü yetiştirememiş ve haliyle yayınlanamamıştı. Set çalışanı Yener Yalçın, Bahar ekibinin para kazanıp kazanamadığını açıkladı.

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Show TV'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Bahar'ın son bölümü yayınlanmamış ve bu izleyicileri şoke etmişti.

Show TV'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Bahar'ın son bölümü yayınlanmamış ve bu izleyicileri şoke etmişti.

Salı akşamları reyting rekoru kıran dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı son anda duyurulurken, Demet Evgar bir oyuncunun hasta olduğunu ve çekimlerin yetişmediğini açıklamıştı.

Salı akşamları reyting rekoru kıran dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı son anda duyurulurken, Demet Evgar bir oyuncunun hasta olduğunu ve çekimlerin yetişmediğini açıklamıştı.

Bahar'ın yayınlanmaması zaten izleyicileri epey şaşırtırken, set çalışanı fenomen Yener Yalçın, Bahar'la ilgili bir başka haber verdi.

Bahar'ın yayınlanmaması zaten izleyicileri epey şaşırtırken, set çalışanı fenomen Yener Yalçın, Bahar'la ilgili bir başka haber verdi.

Bahar'ın yeni bölümünün yayınlanmamasının üzerine set ekibinin ücret alamayacağını açıklayan Yalçın, böylece bu aksiliğin sebep olduğu sıkıntının altını çizdi.

Bahar'ın yeni bölümünün yayınlanmamasının üzerine set ekibinin ücret alamayacağını açıklayan Yalçın, böylece bu aksiliğin sebep olduğu sıkıntının altını çizdi.

İşte o açıklama:

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