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Bahar'ın Rengin ve Timur'u Bastığı Sahnenin Kamera Arkası Yayınlandı!

Bahar'ın Rengin ve Timur'u Bastığı Sahnenin Kamera Arkası Yayınlandı!

Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 20:01

Show TV'nin sürprizli dizisi Bahar'ın her sahnesi sosyal medyanın gündemine otururken, Bahar'ın Rengin ve Timur ilişkisini öğrendiği sahnenin kamera arkası yayınlandı.

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Bahar dizisi dram ve şiddet ağırlıklı diziler arasında televizyonda çiçek gibi açarken, dizinin her bölümü gündem olmayı başarıyor.

Bahar dizisi dram ve şiddet ağırlıklı diziler arasında televizyonda çiçek gibi açarken, dizinin her bölümü gündem olmayı başarıyor.

Demet Evgar'ın enfes performansıyla ekranlara gelen Bahar'ın Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğinde çekilen sahnelerini hayranlıkla izlerken, dizideki önemli bir sahnenin kamera arkası yayınlandı.

Demet Evgar'ın enfes performansıyla ekranlara gelen Bahar'ın Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğinde çekilen sahnelerini hayranlıkla izlerken, dizideki önemli bir sahnenin kamera arkası yayınlandı.

O sahne ise Bahar'ın Rengin ve Timur ilişkisini öğrendiği sahne!

O sahne ise Bahar'ın Rengin ve Timur ilişkisini öğrendiği sahne!

Aldatıldığını öğrendikten sonra karnına yumruk yemiş gibi hisseden Bahar'ın duyguları ekrana enfes betimlemelerle gelirken, o anların nasıl çekildiği yayınlandı.

Aldatıldığını öğrendikten sonra karnına yumruk yemiş gibi hisseden Bahar'ın duyguları ekrana enfes betimlemelerle gelirken, o anların nasıl çekildiği yayınlandı.

İşte Bahar dizisinin kamera arkası görüntüleri:

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