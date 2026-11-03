Ne Papatya Çayı Ne Başka Bir Şey: Bilim İnsanları, Depresyon Belirtilerini Azaltabilecek Meyveyi Açıkladı
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Harvard Tıp Fakültesi'nden araştırmacıların yürüttüğü küçük bir pilot çalışma, yaban mersininin 65 yaş üstü ve hafif depresif belirtiler taşıyan yetişkinlerde ruh hali üzerinde olumlu etki yaratabileceğine işaret etti. Üç ay boyunca her gün 48 gram kurutulmuş yaban mersini tozu tüketen gönüllülerde depresif belirtilerdeki düzelme daha büyük ve daha tutarlıydı. Bulgular The Journal of Nutrition, Health and Aging dergisinde yayımlandı.
Kaynak: ScienceAlert
Gönüllüler üç ay boyunca her gün yaklaşık iki fincan taze yaban mersinine denk toz tüketti.
Ruh hali için akla ilk gelen şeyler arasında papatya çayı da var, ancak bu kez ilgi yaban mersinindeydi.
Yaban mersini grubunda bağırsak bakterilerinin enzim genlerinde değişim görüldü.
Araştırmacılar, "Verilerimiz ön nitelikte ve ek çalışmaları gerekli kılıyor" dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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