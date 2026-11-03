Ne Papatya Çayı Ne Başka Bir Şey: Bilim İnsanları, Depresyon Belirtilerini Azaltabilecek Meyveyi Açıkladı

Araştırmacılar, katılımcıların depresif belirtilerini geçerliliği kabul görmüş bir anketle takip etti. Sonuçta her iki grupta da zaman içinde ruh halinde düzelme görüldü. Yaban mersini grubundaki iyileşme ise daha büyük ve daha tutarlı seyretti.

Çalışmanın dikkat çeken bir yanı da plasebo grubundaki düzelme oldu. Ekip, bunun plasebo etkisinden kaynaklanmış olabileceğini not etti. İltihap göstergeleri, adım sayısı ve motivasyon düzeyi ise iki grupta da değişmedi.