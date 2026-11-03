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Ne Papatya Çayı Ne Başka Bir Şey: Bilim İnsanları, Depresyon Belirtilerini Azaltabilecek Meyveyi Açıkladı

Ne Papatya Çayı Ne Başka Bir Şey: Bilim İnsanları, Depresyon Belirtilerini Azaltabilecek Meyveyi Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 21:36
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Harvard Tıp Fakültesi'nden araştırmacıların yürüttüğü küçük bir pilot çalışma, yaban mersininin 65 yaş üstü ve hafif depresif belirtiler taşıyan yetişkinlerde ruh hali üzerinde olumlu etki yaratabileceğine işaret etti. Üç ay boyunca her gün 48 gram kurutulmuş yaban mersini tozu tüketen gönüllülerde depresif belirtilerdeki düzelme daha büyük ve daha tutarlıydı. Bulgular The Journal of Nutrition, Health and Aging dergisinde yayımlandı.

Kaynak: ScienceAlert

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Gönüllüler üç ay boyunca her gün yaklaşık iki fincan taze yaban mersinine denk toz tüketti.

Gönüllüler üç ay boyunca her gün yaklaşık iki fincan taze yaban mersinine denk toz tüketti.

Moleküler beslenme uzmanı Courtney Millar liderliğindeki ekip, hareketsiz bir yaşam süren, 65 yaş ve üzerindeki katılımcıları iki gruba ayırdı. Bir gruba günde 48 gram kurutulmuş yaban mersini tozu, diğerine aynı miktarda plasebo tozu verildi. 48 gram, yaklaşık iki su bardağı taze yaban mersinine denk geliyor.

Çalışmayı 22 kişi tamamladı. Katılımcıların yaş ortalaması 73'tü; %77'si kadın, %90'ı beyazdı. Her iki grupta da uyum oranı %89'un üzerinde seyretti. Gönüllülerin depresyon tanısı yoktu, yalnızca hafif düzeyde depresif belirtiler taşıyorlardı.

Ruh hali için akla ilk gelen şeyler arasında papatya çayı da var, ancak bu kez ilgi yaban mersinindeydi.

Ruh hali için akla ilk gelen şeyler arasında papatya çayı da var, ancak bu kez ilgi yaban mersinindeydi.

Araştırmacılar, katılımcıların depresif belirtilerini geçerliliği kabul görmüş bir anketle takip etti. Sonuçta her iki grupta da zaman içinde ruh halinde düzelme görüldü. Yaban mersini grubundaki iyileşme ise daha büyük ve daha tutarlı seyretti.

Çalışmanın dikkat çeken bir yanı da plasebo grubundaki düzelme oldu. Ekip, bunun plasebo etkisinden kaynaklanmış olabileceğini not etti. İltihap göstergeleri, adım sayısı ve motivasyon düzeyi ise iki grupta da değişmedi.

Yaban mersini grubunda bağırsak bakterilerinin enzim genlerinde değişim görüldü.

Yaban mersini grubunda bağırsak bakterilerinin enzim genlerinde değişim görüldü.

Bağırsak mikrobiyomunun çeşitliliği iki grupta da aynı kaldı. Ancak mikrobiyom analizine dahil edilen 18 katılımcıdan yaban mersini yiyenlerde altı farklı bakteri enzimi geninin bolluğu değişti, bunların beşi arttı. Değişenler arasında biyotin metabolizmasıyla ilişkili göstergeler de vardı.

Artış gösteren genlerden biri, GABA adlı bir nörotransmitterin üretimiyle bağlantılı. GABA daha önce depresyonla ilişkilendirilmişti. Araştırmacılar, yaban mersini, bağırsak mikrobiyomu ve ruh hali arasındaki olası bağın ancak daha ayrıntılı analizlerle anlaşılabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, "Verilerimiz ön nitelikte ve ek çalışmaları gerekli kılıyor" dedi.

Araştırmacılar, "Verilerimiz ön nitelikte ve ek çalışmaları gerekli kılıyor" dedi.

Çalışma, daha büyük bir denemenin kaç kişiyle yapılması gerektiğini hesaplamak için tasarlanmış bir pilot uygulama niteliğinde. Katılımcı sayısının azlığı, grubun büyük oranda beyaz ve kadınlardan oluşması bulguların genellenmesini sınırlıyor.

Ekip, Millar'ın da aralarında olduğu yazarlar adına, daha kapsamlı istatistiksel analizlerin sürdüğünü açıkladı. Yaban mersininin ruh haline etkisini netleştirecek geniş ölçekli çalışmaların yapılması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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