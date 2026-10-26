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Sizde de Olabilir: Depresyonun Yeni Bir Türü Tanımlandı

Sizde de Olabilir: Depresyonun Yeni Bir Türü Tanımlandı

psikoloji Uyku
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 15:13
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Bilim insanları, depresyon hastalarının yaklaşık dörtte birini etkiliyor olabilecek yeni bir depresyon alt türü tanımladı. 'Sirkadiyen depresyon' adı verilen bu tür, vücudun uyku ve uyanıklık döngüsünü düzenleyen iç saatiyle bağlantılı. Bulgular, yaygın antidepresanların bazı kişilerde neden yeterince işe yaramadığını da açıklayabilir. 

Kaynak

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Araştırmada 10 binden fazla hasta incelendi.

Araştırmada 10 binden fazla hasta incelendi.

British Journal of Psychiatry dergisinde yayımlanan çalışma, Sidney Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütüldü. Ekip, Avustralya Depresyon Genetiği Çalışması'na katılan, ağır, tekrarlayan ya da kalıcı depresyonu olan 10 binden fazla kişinin verilerini inceledi ve genetik analizler yaptı.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 25'inde, yani 2 bin 604 kişide sirkadiyen depresyon belirlendi.

Sirkadiyen depresyonun belirtileri neler?

Sirkadiyen depresyonun belirtileri neler?

Araştırmacılara göre bu depresyon türünün belirgin özellikleri şunlar:

  • Hastalığın mevsime bağlı olarak ağırlaşması

  • Depresif dönemlerde daha uzun süre uyumak

  • Uyanınca çok yorgun hissetmek

  • Gece kuşu olmak

Bu türü yaşayan kişilerde depresyon hayatın daha erken dönemlerinde başlıyor ve belirtiler daha ağır seyrediyor. Hastaların çoğu ise kadın.

Ayrıca, çalışmaya göre sirkadiyen depresyonu olan kişiler, iltihaplanma ve kalp sağlığı sorunlarının yanı sıra DEHB, anksiyete ve bipolar bozukluk gibi rahatsızlıklar açısından da daha yüksek genetik risk taşıyor.

Yaygın antidepresanlar bu türde daha az etkili olabilir.

Yaygın antidepresanlar bu türde daha az etkili olabilir.

Araştırmacılar, sirkadiyen depresyonun SSRI'lar gibi yaygın antidepresan tedavilerine daha dirençli olduğunu ve bu ilaçların daha fazla yan etkiye yol açabildiğini belirtiyor. Buna karşın melatonin, melatonini hedef alan antidepresanlar ve ışık tedavisi gibi vücut saatini hedefleyen yöntemler bu hastalarda daha iyi sonuç verebilir.

Çalışmanın yazarlarından Emiliana Tonini, depresyonun tek tip bir hastalık olmadığını, alt türleri anlamanın hastaların kendilerine uygun tedaviye daha erken ulaşmasını sağlayabileceğini söylüyor. Diğer yazar Jacob Crouse ise bu belirtileri gösteren kişilerde doktorların sirkadiyen ritmi hedef alan tedavilere çok daha erken başvurması gerektiğini vurguluyor. Bilim insanları, bu türün gençlerde fark edilmemesinin tedavinin erken aşamada başarısız olmasına yol açabildiği uyarısında da bulunuyor.

Bulguların daha geniş araştırmalarla doğrulanması gerekiyor.

Bulguların daha geniş araştırmalarla doğrulanması gerekiyor.

Araştırmacılar, sonuçların daha geniş ve çeşitli nüfuslarda yapılacak çalışmalarla doğrulanması gerektiğini belirtiyor. Antidepresanların kendisinde işe yaramadığını düşünenlerin ise ilacı kendi başına bırakmadan doktoruyla görüşmesi önemli.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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