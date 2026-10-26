Sizde de Olabilir: Depresyonun Yeni Bir Türü Tanımlandı
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Bilim insanları, depresyon hastalarının yaklaşık dörtte birini etkiliyor olabilecek yeni bir depresyon alt türü tanımladı. 'Sirkadiyen depresyon' adı verilen bu tür, vücudun uyku ve uyanıklık döngüsünü düzenleyen iç saatiyle bağlantılı. Bulgular, yaygın antidepresanların bazı kişilerde neden yeterince işe yaramadığını da açıklayabilir.
Araştırmada 10 binden fazla hasta incelendi.
Sirkadiyen depresyonun belirtileri neler?
Yaygın antidepresanlar bu türde daha az etkili olabilir.
Bulguların daha geniş araştırmalarla doğrulanması gerekiyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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