Sizde de Olabilir: Depresyonun Yeni Bir Türü Tanımlandı

Araştırmacılar, sirkadiyen depresyonun SSRI'lar gibi yaygın antidepresan tedavilerine daha dirençli olduğunu ve bu ilaçların daha fazla yan etkiye yol açabildiğini belirtiyor. Buna karşın melatonin, melatonini hedef alan antidepresanlar ve ışık tedavisi gibi vücut saatini hedefleyen yöntemler bu hastalarda daha iyi sonuç verebilir.

Çalışmanın yazarlarından Emiliana Tonini, depresyonun tek tip bir hastalık olmadığını, alt türleri anlamanın hastaların kendilerine uygun tedaviye daha erken ulaşmasını sağlayabileceğini söylüyor. Diğer yazar Jacob Crouse ise bu belirtileri gösteren kişilerde doktorların sirkadiyen ritmi hedef alan tedavilere çok daha erken başvurması gerektiğini vurguluyor. Bilim insanları, bu türün gençlerde fark edilmemesinin tedavinin erken aşamada başarısız olmasına yol açabildiği uyarısında da bulunuyor.