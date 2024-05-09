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Erkeklerden Biri Elenecek: Survivor'da Haftanın İlk Eleme Adayı Kim Oldu?

Erkeklerden Biri Elenecek: Survivor'da Haftanın İlk Eleme Adayı Kim Oldu?

survivor
themyscira - Misafir Editör
10.05.2024 - 02:00

Survivor All Star'da büyük finale 1 ay kala yarışmaya veda eden son isim Furkan olmuştu. Bu hafta da erkek yarışmacılar arasında yapılacak elemede ilk eleme adayı belli oldu!

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Survivor'da geçtiğimiz hafta elenen isim Furkan olmuştu.

Survivor'da geçtiğimiz hafta elenen isim Furkan olmuştu.

Detaylar:

Bu haftanın başlangıcında kaptanlar ve ardından yeni takımlar belirlendi.

Bu haftanın başlangıcında kaptanlar ve ardından yeni takımlar belirlendi.

Detaylar:

Takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonucu oyunu kazanan Mavi takım oldu.

Takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonucu oyunu kazanan Mavi takım oldu.

Kırmızı takım arasında yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Sercan oldu!

Kırmızı takım arasında yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Sercan oldu!

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