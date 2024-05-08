Finale 1 Ay Kala Kritik Veda: Survivor'da Kim Elendi?
Finale 1 Ay Kala Kritik Veda: Survivor'da Kim Elendi?
Survivor All Star'da büyük finale 1 ay kala erkekler arasında bir eleme daha gerçekleşti. Yunus Emre, Sercan, Furkan ve Batuhan'ın aday olduğu gece Survivor'da kim elendi?
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Survivor All Star'da geçtiğimiz hafta elenen yarışmacı Yasin olmuştu.
Erkek yarışmacıların fazlalığı sebebiyle bu hafta da erkek potası oluştu ve ilk eleme adayı Mavi takıma geçen Yunus Emre oldu.
Haftanın ikinci eleme adayı da yine Mavi takımdan Batuhan oldu.
Üçüncü aday bu kez Kırmızı takımdan çıktı ve takımın eleme adayı Sercan olarak belirlendi.
Son eleme adayı da yine Mavi takımdan oldu ve Furkan haftanın son eleme adayı olarak yazıldı.
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Batuhan ve Furkan arasındaki düelloyu kazanan isim Batuhan oldu ve eleme adayı olmaktan kurtuldu.
Sercan ve Yunus Emre arasındaki kıyasıya mücadelenin kazananı ise Sercan oldu.
Furkan ve Yunus Emre arasında oynanan mücadelenin kazananı Yunus Emre oldu.
Yarışmaya veda eden isim Furkan oldu!
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