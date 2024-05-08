Yasin'den Kendisine "Gevşek ve Şuursuz" Diyen Survivor Ekstra Sunucusu Hanzade'ye İmalı Yanıt!

Survivor All Star'da iyi bir performans göstermesine rağmen bir süredir sakat olan Yasin, Poyraz'la oynadığı düello sonunda yarışmaya veda etmişti. Yasin için Survivor Ekstra programında 'gevşek ve şuursuz' diyen Hanzade Durmuş da bu sözleriyle çok eleştirilmişti. Yarışma sonrasında Yasin, Hanzade'ye sert çıktı!