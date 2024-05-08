Yasin'den Kendisine "Gevşek ve Şuursuz" Diyen Survivor Ekstra Sunucusu Hanzade'ye İmalı Yanıt!
Yasin'den Kendisine "Gevşek ve Şuursuz" Diyen Survivor Ekstra Sunucusu Hanzade'ye İmalı Yanıt!
Survivor All Star'da iyi bir performans göstermesine rağmen bir süredir sakat olan Yasin, Poyraz'la oynadığı düello sonunda yarışmaya veda etmişti. Yasin için Survivor Ekstra programında 'gevşek ve şuursuz' diyen Hanzade Durmuş da bu sözleriyle çok eleştirilmişti. Yarışma sonrasında Yasin, Hanzade'ye sert çıktı!
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Survivor'ın sevilen isimlerinden biri olan Yasin, geçtiğimiz hafta Yunus Emre'yle son ikiye kalmasının ardından elenmişti.
Yarışmada sık sık sakatlığını dile getirmesine rağmen durumu değerlendirilmeyen Yasin, eleme oyunu sırasında ciddi bir sakatlık geçirmişti.
Yasin'in yarışma sırasında sarfettiği sözler üzerinden eleştiride bulunan Survivor Ekstra sunucusu Hanzade Durmuş, Yasin'in davranışı için "gevşek ve şuursuz" demişti.
Hakkında söylenenleri öğrenen Yasin, Hanzade'ye sert ve imalı bir yanıt verdi.
Yasin, sözleri karşısında Hanzade'ye aşağıdaki paylaşımı yaptı. Sizce kim haklı?
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