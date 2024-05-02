Yasin'in Kardeşi Yıldız Obuz Programda Söylenen Sözlerden Dolayı Survivor Ekstra Sunucusuna Sert Çıktı!

Survivor All Star'da büyük finale bir ay kala veda eden son yarışmacı Yasin oldu. Sakatlığına rağmen uzun süredir yarışmaya devam eden Yasin hakkında Survivor Ekstra programında bazı ithamlarda bulunuldu. Bu sözlerin ardından Yasin'in kardeşi Yıldız Obuz, Hanzade Durmuş'a sert çıktı!