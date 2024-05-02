Yasin'in Kardeşi Yıldız Obuz Programda Söylenen Sözlerden Dolayı Survivor Ekstra Sunucusuna Sert Çıktı!
Yasin'in Kardeşi Yıldız Obuz Programda Söylenen Sözlerden Dolayı Survivor Ekstra Sunucusuna Sert Çıktı!
Survivor All Star'da büyük finale bir ay kala veda eden son yarışmacı Yasin oldu. Sakatlığına rağmen uzun süredir yarışmaya devam eden Yasin hakkında Survivor Ekstra programında bazı ithamlarda bulunuldu. Bu sözlerin ardından Yasin'in kardeşi Yıldız Obuz, Hanzade Durmuş'a sert çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star'ın sevilen isimlerinden biri olan Yasin yarışmaya veda etti.
Sakatlanmasına rağmen yarışmaya devam eden Yasin'le ilgili Survivor Ekstra programında bazı yorumlar yapılmıştı.
Hanzade Durmuş, Yasin'le ilgili söylediği bu sözlerle ilgili eleştirilmişti:
Hanzade'nin sözlerinin ardından Yasin'in kız kardeşi Yıldız sessizliğini bozdu!
"Yasin’e gevşek ve şuursuz deme hakkını nerden buluyorsunuz?" diyen Yıldız Obuz'un özür çağrısı henüz yanıt bulmadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın