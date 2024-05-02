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5. Sezon Onayını Alan Teşkilat Dizisine İki Karakter Birden Veda Ediyor!

5. Sezon Onayını Alan Teşkilat Dizisine İki Karakter Birden Veda Ediyor!

Teşkilat
themyscira - Misafir Editör
02.05.2024 - 16:17

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 5. sezon onayını almıştı. Dizide yeni sezon hazırlıkları başlarken Birsen Altuntaş'ın haberine göre iki oyuncu birden diziye veda ediyor!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi pazar akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi pazar akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam ediyor.

Başarılı oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizi, 5. sezon onayını geçtiğimiz günlerde almıştı.

Başarılı oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizi, 5. sezon onayını geçtiğimiz günlerde almıştı.

Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, İlker Kızmaz, Ceyhun Mengiroğlu, Serdar Yeğin, Tuğçe Açıkgöz, Ebru Nil Aydın, Melisa Akman ve Cengiz Bozkurt gibi başarılı isimlerin rol aldığı dizinin kadrosuna iki oyuncu birden veda ediyor.

Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, İlker Kızmaz, Ceyhun Mengiroğlu, Serdar Yeğin, Tuğçe Açıkgöz, Ebru Nil Aydın, Melisa Akman ve Cengiz Bozkurt gibi başarılı isimlerin rol aldığı dizinin kadrosuna iki oyuncu birden veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin 109. ve 110. bölümlerinde veda edecek oyuncular belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin 109. ve 110. bölümlerinde veda edecek oyuncular belli oldu.

Habere göre Selin Genç ve Tuğçe Açıkgöz diziden ayrılıyor.

Habere göre Selin Genç ve Tuğçe Açıkgöz diziden ayrılıyor.

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