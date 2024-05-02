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Yiğit Özşener'in Şahane Hayatım'la İlgili Yaptığı Paylaşım Diziyle İlgili Gizemi Artırdı!

Yiğit Özşener'in Şahane Hayatım'la İlgili Yaptığı Paylaşım Diziyle İlgili Gizemi Artırdı!

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
02.05.2024 - 12:26

Hilal Altınbilek, Yiğit Özşener, Onur Tuna ve Nesrin Cavadzade'nin başrollerini paylaştığı Şahane Hayatım'da olaylar iyice kızışıyor. Şebnem ve Melisa'nın birlik olup yaptıklarının ardından dizide Onur'u canlandıran Yiğit Özşener'in yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

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Hilal Altınbilek, Yiğit Özşener, Onur Tuna ve Nesrin Cavadzade'nin başrol oynadığı Şahane Hayatım'da işler sezon finali yaklaştıkça daha da kızışıyor.

Hilal Altınbilek, Yiğit Özşener, Onur Tuna ve Nesrin Cavadzade'nin başrol oynadığı Şahane Hayatım'da işler sezon finali yaklaştıkça daha da kızışıyor.

Şebnem ve Melisa'nın birlik olup Onur ve Didem'i alt etme çabaları eğlenceli anlar izlememize yol açmıştı.

Şebnem ve Melisa'nın birlik olup Onur ve Didem'i alt etme çabaları eğlenceli anlar izlememize yol açmıştı.

Kaosa ve eğlenceye doymamızı sağlayan bu ikili bize daha neler izletecek diye merak ederken Onur karakterine hayat veren Yiğit Özşener'den ilginç bir paylaşım geldi.

Kaosa ve eğlenceye doymamızı sağlayan bu ikili bize daha neler izletecek diye merak ederken Onur karakterine hayat veren Yiğit Özşener'den ilginç bir paylaşım geldi.

Özşener'in yaptığı paylaşımla "Duyduklarınızın hiçbirine, gördüklerinizin yarısına inanmayınız" yazması izleyicinin kafasını karıştırdı.

Özşener'in yaptığı paylaşımla "Duyduklarınızın hiçbirine, gördüklerinizin yarısına inanmayınız" yazması izleyicinin kafasını karıştırdı.
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