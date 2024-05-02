Yiğit Özşener'in Şahane Hayatım'la İlgili Yaptığı Paylaşım Diziyle İlgili Gizemi Artırdı!

Hilal Altınbilek, Yiğit Özşener, Onur Tuna ve Nesrin Cavadzade'nin başrollerini paylaştığı Şahane Hayatım'da olaylar iyice kızışıyor. Şebnem ve Melisa'nın birlik olup yaptıklarının ardından dizide Onur'u canlandıran Yiğit Özşener'in yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.