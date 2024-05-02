Rıza Kocaoğlu'nun Kardeşi Gözde Kocaoğlu İnci Taneleri Dizisinde!
Rıza Kocaoğlu'nun Kardeşi Gözde Kocaoğlu İnci Taneleri Dizisinde!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
Yılmaz Erdoğan’ın yazıp başrolünü oynadığı Kanal D’nin İnci Taneleri dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı. Rıza Kocaoğlu'nun kardeşi Gözde Kocaoğlu İnci Taneleri'ne dahil oldu.
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Kanal D'nin popüler dizisi 'İnci Taneleri', bu akşam 13. bölümüyle ekranlara gelecek.
Bu bölümde, dizinin merakla beklenen karakteri Azem'in (Yılmaz Erdoğan tarafından canlandırılan) kızı Nehir, izleyicilerin karşısına çıkacak.
Ayrıca, dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha ekleniyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gözde Kocaoğlu da 'İnci Taneleri'nin renkli oyuncu kadrosuna katılacak.
Dizide Nusret karakterini başarıyla canlandıran Rıza Kocaoğlu'nun kardeşi olan Gözde Kocaoğlu, Meltem karakterine hayat verecek.
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Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünü üstlendiği 'İnci Taneleri' dizisinin sezon finalinin mayıs sonunda yapılması bekleniyor.
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