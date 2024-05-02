Blok3'ün Nilsu Berfin Aktaş'tan Ayrılmasına Neden Olan Öpüşme Sahnesi Tartışma Konusu Oldu!
Blok3'ün Nilsu Berfin Aktaş'tan Ayrılmasına Neden Olan Öpüşme Sahnesi Tartışma Konusu Oldu!
Rapçi Blok3 sevgilisi, “Korkma Ben Yanındayım” dizisinin başrolü, Nilsu Berfin Aktaş'tan öpüşme sahnesi nedeniyle ayrılmıştı. O öpüşme sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nilsu Berfin Aktaş, "Korkma Ben Yanındayım" adlı yapımda başrolü üstlenerek izleyicilerin karşısına çıktı ve performansıyla çokça konuşuldu.
2021 yılında sessizce dünya evine giren Aktaş, 2023'te boşandı. Geçtiğimiz Şubat ayında, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla rapçi Blok3 ile olan ilişkisini kamuoyuna açıkladı.
İkili, aşklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla herkese ilan etmişti. Ancak hikayenin sonu hüsranla bitti.
Rapçi Blok3 sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş'tan dizide çekilen öpüşme sahnesi nedeniyle ayrıldı. Çünkü kendini aldatılmış hissetti.
Aktaş'ın partneri Eren Ören ile öpüşme sahnesi sevgilisi ile arasını bozdu. Sahne sosyal medyada kullanıcıların yorumlarına neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o sahne:
İşte kullanıcıların yorumları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın