Kızıl Goncalar'ın Senaristi Bozdoğan Kemeri'ndeki Polis Barikatına Cüneyd'den Destek İstedi!
Kızıl Goncalar'ın Senaristi Bozdoğan Kemeri'ndeki Polis Barikatına Cüneyd'den Destek İstedi!
Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati Şahin, 1 Mayıs nedeniyle Bozdoğan Kemeri'ne kurulan polis barikatlarını paylaştı. Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu'nu etiketledi.
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı vesilesiyle, bazı grupların Taksim'de bir araya gelme niyeti vardı.
Ancak, Fatih ilçesinden Taksim'e geçişi sağlayan Tarihi Bozdoğan Kemeri'nde emniyet güçleri tarafından alınan güvenlik önlemleri sonucu polis barikatları oluşturuldu.
Güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı. Bu durumun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, geniş çaplı tepkilere yol açtı.
Bu arada, Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati Şahin, duruma dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Şahin, polis barikatlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve dizide Cüneyd karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nu etiketledi.
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"Cüneyd kafa açma şurayı aç" şeklindeki esprili yorumuyla paylaşımını yaptı ve sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.
İşte o paylaşım:
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