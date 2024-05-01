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Bahar'da Yine Sosyal Medyada 'Meme' Olan Videoya Gönderme Herkesi Güldürdü!

Bahar'da Yine Sosyal Medyada 'Meme' Olan Videoya Gönderme Herkesi Güldürdü!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 13:01

Bahar'ın geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde heyecan doruktaydı. Yine izleyiciyi güldüren anlar yaşandı. İşte bölümden sonra sosyal medyada gündem olan o sahne...

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Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Bahar'da geçtiğimiz bölüm oldukça heyecanlı geçti.

Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Bahar'da geçtiğimiz bölüm oldukça heyecanlı geçti.

Rengin ve Timur'un ilişkisini öğrenen Bahar ipleri kopardı.

Rengin ve Timur'un ilişkisini öğrenen Bahar ipleri kopardı.

Bahar'ın aldatıldığını öğrenmesi her ne kadar hüzünlü olsa da dizi izleyiciyi güldürdü.

Bahar'ın aldatıldığını öğrenmesi her ne kadar hüzünlü olsa da dizi izleyiciyi güldürdü.

Geçen hafta Kobra Murat'ın videosuna gönderme yapılan dizide bu kez yeni bir sosyal medya şakası vardı.

Geçen hafta Kobra Murat'ın videosuna gönderme yapılan dizide bu kez yeni bir sosyal medya şakası vardı.

O sahneyi Doruk oynadı, Uğur sırtladı. Güldüren anlar izleyiciyi hemen yakaladı!

O sahneyi Doruk oynadı, Uğur sırtladı. Güldüren anlar izleyiciyi hemen yakaladı!
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İşte o sahne:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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