Bahar'da Yine Sosyal Medyada 'Meme' Olan Videoya Gönderme Herkesi Güldürdü!
Bahar'da Yine Sosyal Medyada 'Meme' Olan Videoya Gönderme Herkesi Güldürdü!
Bahar'ın geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde heyecan doruktaydı. Yine izleyiciyi güldüren anlar yaşandı. İşte bölümden sonra sosyal medyada gündem olan o sahne...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Bahar'da geçtiğimiz bölüm oldukça heyecanlı geçti.
Rengin ve Timur'un ilişkisini öğrenen Bahar ipleri kopardı.
Bahar'ın aldatıldığını öğrenmesi her ne kadar hüzünlü olsa da dizi izleyiciyi güldürdü.
Geçen hafta Kobra Murat'ın videosuna gönderme yapılan dizide bu kez yeni bir sosyal medya şakası vardı.
O sahneyi Doruk oynadı, Uğur sırtladı. Güldüren anlar izleyiciyi hemen yakaladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o sahne:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın