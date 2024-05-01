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Biz Bahar'ı Beklerken Evren'in 'Cok' Diye Timur'u Öpmesi İzleyiciden Güldüren Yorumlar Aldı!

Biz Bahar'ı Beklerken Evren'in 'Cok' Diye Timur'u Öpmesi İzleyiciden Güldüren Yorumlar Aldı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 10:26

Bahar'ın dün akşam yayınlanan bölümünde biz romantik sahneleri Bahar ve Evren arasında beklerken, Evren yanlışlıkla Timur'u 'cok' diye öptü!

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Son yayınlanan Bahar dizisinin 11. bölümünde, heyecan doruktaydı.

Son yayınlanan Bahar dizisinin 11. bölümünde, heyecan doruktaydı.

Bahar'ın, Timur ve Rengin'in ilişkisini öğrenmesiyle hikaye daha da karmaşık bir hal aldı.

Bahar'ın, Timur ve Rengin'in ilişkisini öğrenmesiyle hikaye daha da karmaşık bir hal aldı.

Timur'un odak noktası ise Evren'di. Bahar'ın boşanma talebini ısrarla reddeden Timur, izleyicilerin sabrını zorladı.

Timur'un odak noktası ise Evren'di. Bahar'ın boşanma talebini ısrarla reddeden Timur, izleyicilerin sabrını zorladı.

Üstüne üstlük, Bahar'ın mutluluğunu da engellemeye çalıştı.

Üstüne üstlük, Bahar'ın mutluluğunu da engellemeye çalıştı.

Evren ve Bahar'ı baş başa bulduğu her anı bozan Timur, Bahar'ın Evren'e yemek tattırmaya çalıştığı bir anda yine sahneye girdi.

Evren ve Bahar'ı baş başa bulduğu her anı bozan Timur, Bahar'ın Evren'e yemek tattırmaya çalıştığı bir anda yine sahneye girdi.
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Sonuç olarak, Evren'in çorba kaşığına doğru uzanan dudakları, Timur'un yanağına yapıştı.

Sonuç olarak, Evren'in çorba kaşığına doğru uzanan dudakları, Timur'un yanağına yapıştı.

İşte o an😂

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