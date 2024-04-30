Bahar'dan Avlu Dizisine Gönderme: "Ben Seni Bir Yerden Tanıyorum Gibi Ama..."
Bahar'dan Avlu Dizisine Gönderme: "Ben Seni Bir Yerden Tanıyorum Gibi Ama..."
Bahar dizisine Demet Evgar'ın Avlu'dan rol arkadaşı Ümmü Putgül konuk oldu. Dizide bir araya gelen ikilinin her sahnesinde Avlu'ya gönderme yapıldı.
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11. bölümüyle ekranlara gelen Bahar'da heyecan yine had safhadaydı. Bahar'ın Timur ve Rengin ilişkisini öğrenmesiyle olaylar fazlasıyla karıştı.
Bahar'ın yeniden parlamasını merakla ve hevesle beklememiz bir yana, Demet Evgar yıllar önce birlikte rol aldığı arkadaşıyla yeniden buluştu.
Avlu dizisinde Deniz karakterini canlandıran Evgar, Dudu karakterini canlandıran arkadaşıyla yıllar sonra aynı sahneyi paylaştı.
Ümmü Putgül'ün ısrarla Bahar'a "Seni bir yerden tanıyorum gibi ama" demesi dikkatlerden kaçmadı.
Üstüne bir de "Sen mahpus yattın mı?" diye sormasıyla Avlu izleyicisinin duyguları şelale oldu.
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