Ortalık Fena Karışacak! Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Babasını Oynayacak Oyuncu Belli Oldu!
Ortalık Fena Karışacak! Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Babasını Oynayacak Oyuncu Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Sadi Hüdayi'ye biat etmemesiyle tarikatta ortalık karışmıştı. Diziye ortalığı daha da karıştıracak bir karakter daha dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cüneyd'in babasını oynayacak oyuncu belli oldu!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sezona hızlı ve iddialı bir giriş yapan Kızıl Goncalar gittikçe güçlenen senaryosuyla sezona bomba bir şekilde veda etmeye hazırlanıyor.
Cüneyd'in amcası Sadi Hüdayi'ye biat etmemesiyle olaylar iyice karıştı.
İkili arasında oy kullanıp tarikatın başına kimin geçeceği belirlenecek. Ancak olaylar bundan daha fazla karışacak gibi görünüyor.
Çünkü diziye Cüneyd'in babası geliyor!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cüneyd'in babası Vahit'i canlandıracak oyuncu Tolga Tekin olacak.
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18. bölümde diziye dahil olacak karakterle birlikte tüm dengeler değişecek gibi görünüyor.
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