Ortalık Fena Karışacak! Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Babasını Oynayacak Oyuncu Belli Oldu!

Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Sadi Hüdayi'ye biat etmemesiyle tarikatta ortalık karışmıştı. Diziye ortalığı daha da karıştıracak bir karakter daha dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cüneyd'in babasını oynayacak oyuncu belli oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş