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Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever, Afra Saraçoğlu'na Benzetilmesine Tepki Gösterdi!

Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever, Afra Saraçoğlu'na Benzetilmesine Tepki Gösterdi!

yalı çapkını Bahar Dizi
themyscira - Misafir Editör
30.04.2024 - 19:36

Bahar dizisinde canlandırdığı Umay karakteriyle göz dolduran genç oyuncu Alisa Sezen Sever, Afra Saraçoğlu'na benzetilmesine sert çıktı. Takipçileri bu benzerliğe tepki gösteren Sever hem eleştirildi hem de haklı görüldü.

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Sezonun en sevilen yapımlarından biri olmayı çok kısa bir sürede başaran Bahar dizisi, salı günlerini iple çekmemize sebep oldu.

Sezonun en sevilen yapımlarından biri olmayı çok kısa bir sürede başaran Bahar dizisi, salı günlerini iple çekmemize sebep oldu.

Dizi o kadar keyif veriyor ki aynı zamanda dram izlediğimizi çoğu zaman unutuyoruz.

Dizi o kadar keyif veriyor ki aynı zamanda dram izlediğimizi çoğu zaman unutuyoruz.

Bahar'ın bir an önce mutluluğa sürüklenmesini iple çekiyoruz.

Dizide Bahar ve Timur'un kızı Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever de oyunculuğuyla göz dolduruyor.

Dizide Bahar ve Timur'un kızı Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever de oyunculuğuyla göz dolduruyor.

Güzelliğiyle de dikkat çeken genç oyuncu TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem oluyor.

Güzelliğiyle de dikkat çeken genç oyuncu TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem oluyor.

Yaptığı paylaşımlardan birinde de benzetildiği ünlülere yer verdi. Afra Saraçoğlu'na benzerliği konusunda pek de mutlu görünmeyen genç oyuncu, gelen bir yoruma da bir miktar sert çıktı.

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Bu yorumu sebebiyle de eleştirilere maruz kaldı.

Bu yorumu sebebiyle de eleştirilere maruz kaldı.

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Ancak genç oyuncuyu destekleyenlerin sayısı da fazlaydı.

Ancak genç oyuncuyu destekleyenlerin sayısı da fazlaydı.

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