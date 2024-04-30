Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever, Afra Saraçoğlu'na Benzetilmesine Tepki Gösterdi!
Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever, Afra Saraçoğlu'na Benzetilmesine Tepki Gösterdi!
Bahar dizisinde canlandırdığı Umay karakteriyle göz dolduran genç oyuncu Alisa Sezen Sever, Afra Saraçoğlu'na benzetilmesine sert çıktı. Takipçileri bu benzerliğe tepki gösteren Sever hem eleştirildi hem de haklı görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sezonun en sevilen yapımlarından biri olmayı çok kısa bir sürede başaran Bahar dizisi, salı günlerini iple çekmemize sebep oldu.
Dizi o kadar keyif veriyor ki aynı zamanda dram izlediğimizi çoğu zaman unutuyoruz.
Dizide Bahar ve Timur'un kızı Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever de oyunculuğuyla göz dolduruyor.
Güzelliğiyle de dikkat çeken genç oyuncu TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem oluyor.
Yaptığı paylaşımlardan birinde de benzetildiği ünlülere yer verdi. Afra Saraçoğlu'na benzerliği konusunda pek de mutlu görünmeyen genç oyuncu, gelen bir yoruma da bir miktar sert çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu yorumu sebebiyle de eleştirilere maruz kaldı.
👇
👇
Ancak genç oyuncuyu destekleyenlerin sayısı da fazlaydı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın