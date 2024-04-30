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Bahar Dizisinin Kamera Arkası Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Bahar Dizisinin Kamera Arkası Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 17:16

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın kamera arkasından görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada 'Kamera arkası diziden de komik' yorumları geldi. İşte o anlar...

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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, her yeni bölümü ile heyecanı doruğa çıkarmayı başarıyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, her yeni bölümü ile heyecanı doruğa çıkarmayı başarıyor.

Salı günlerinin reyting rekortmeni dizide Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakteri adeta evlerimize baharı getirdi.

Salı günlerinin reyting rekortmeni dizide Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakteri adeta evlerimize baharı getirdi.

Uzun zamandır ekranlarda böylesine eğlenceli bir dizi görmüyorduk. Bahar diziler arasındaki farkını ortaya koydu.

Uzun zamandır ekranlarda böylesine eğlenceli bir dizi görmüyorduk. Bahar diziler arasındaki farkını ortaya koydu.

Hal böyle olunca dizinin arka planında neler olduğunu da merak eden izleyiciler kamera arkası görüntülerini sosyal medyada gündem yaptı.

Hal böyle olunca dizinin arka planında neler olduğunu da merak eden izleyiciler kamera arkası görüntülerini sosyal medyada gündem yaptı.

Dizide Timur'un sevgilisi Rengin karakterine hayat veren, Ecem Özkaya'nın kamera arkası görüntüleri diziden bile komik bulundu.

Dizide Timur'un sevgilisi Rengin karakterine hayat veren, Ecem Özkaya'nın kamera arkası görüntüleri diziden bile komik bulundu.
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İşte o anlar:

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twitter.com

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