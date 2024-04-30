Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'den Demet Evgar'ın Başrolündeki "Bahar" Dizisi Hakkında İtiraf!
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'den Demet Evgar'ın Başrolündeki "Bahar" Dizisi Hakkında İtiraf!
Kara Sevda dizisiyle tanıdığımız Hazal Filiz Küçükköse, Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı Bahar dizisinin sıkı takipçisi çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar, ekranlarda fırtınalar estiriyor.
Reyting rekorları kıran Bahar dizisinin sıkı takipçileri arasında ünlüler de var. Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde özel hayatı ile gündeme gelen Hazal Filiz Küçüköse.
Kara Sevda dizisiyle tanıdığımız Hazal Filiz Küçükköse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.
Kendisini Barbie'ye benzettiğini söyleyen Küçükköse'den Bahar dizisine övgülü yorum geldi.
Güzel oyuncu, "Bahar, çok takip ettiğim bir iş. Konusu ve oyunculuklarıyla beğenerek izliyorum" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın