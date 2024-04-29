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"Boşanıyoruz!" Bahar'ın Yeni Fragmanını Gören İzleyicinin Keyfi Kaçtı!

"Boşanıyoruz!" Bahar'ın Yeni Fragmanını Gören İzleyicinin Keyfi Kaçtı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 11:53

Her Salı Show TV'de ekrana gelen Bahar dizisinde neler olacak, merak konusuydu. Dizinin yeni fragmanı geldi gelmesine ama izleyiciden tepki yükseldi.

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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar'da geçtiğimiz bölüm temizlik vardı.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar'da geçtiğimiz bölüm temizlik vardı.

Bahar, Timur'un kendisini Rengin ile aldattığını öğrenince şöyle güzel bir bahar temizliği yapmış, anıları yakmıştı.

Bahar, Timur'un kendisini Rengin ile aldattığını öğrenince şöyle güzel bir bahar temizliği yapmış, anıları yakmıştı.

Evden ayrılacağı mesajını veren Bahar'ın ne yapacağı merak konusu olmuştu. Bir de üstüne diziye yeni bölümde Yasemin Sakallıoğlu'nun katılacağı bilgisi gelince keyiften dört köşe olmuştuk.

Evden ayrılacağı mesajını veren Bahar'ın ne yapacağı merak konusu olmuştu. Bir de üstüne diziye yeni bölümde Yasemin Sakallıoğlu'nun katılacağı bilgisi gelince keyiften dört köşe olmuştuk.

Yeni fragman geldi gelmesine ancak izleyiciyi memnun edemedi. Son gün yayınlanan fragman izleyiciden eleştiri aldı. Timur'un yüzsüzlüğü görenleri sinirlendirdi.

Yeni fragman geldi gelmesine ancak izleyiciyi memnun edemedi. Son gün yayınlanan fragman izleyiciden eleştiri aldı. Timur'un yüzsüzlüğü görenleri sinirlendirdi.

Önce fragmanı bir izleyelim👇🏻

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Fragmanın gecikmesine izleyiciden tepkiler yükseldi.

Fragmanın gecikmesine izleyiciden tepkiler yükseldi.
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Rengin ve Timur'a öfkelendiler.

Rengin ve Timur'a öfkelendiler.
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Boşanma haberinden sonra...

Boşanma haberinden sonra...
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Paralel evrende Bahar'ın avukatları ortaya çıktı.

Paralel evrende Bahar'ın avukatları ortaya çıktı.
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Yargı Ceylin'den süper olurmuş!

Yargı Ceylin'den süper olurmuş!
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İşte ilk tepkiler...👇🏻

İşte ilk tepkiler...👇🏻
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