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Ömer'in Final Bölümünün Fragmanı İzleyiciyi Hayal Kırıklığına Uğrattı!

Ömer'in Final Bölümünün Fragmanı İzleyiciyi Hayal Kırıklığına Uğrattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 12:22

Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı Ömer dizisinin final bölümü fragmanı yayınlandı. İzleyiciden fragmana tepki yükseldi.

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Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak, Deniz Madanoğlu ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in kaleme aldığı Ömer sona geldi.

Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak, Deniz Madanoğlu ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in kaleme aldığı Ömer sona geldi.

Babası Reşat’ın imam olarak görev yaptığı camide müezzin olan Ömer Ademoğlu'nun dul ve çocuklu bir kadına aşkını izlediğimiz dizi final yapıyor.

Babası Reşat’ın imam olarak görev yaptığı camide müezzin olan Ömer Ademoğlu'nun dul ve çocuklu bir kadına aşkını izlediğimiz dizi final yapıyor.

Ancak dizinin final fragmanını izleyenler hiç memnun kalmadı. Sosyal medyada kullanıcılardan diziye eleştiri geldi.

Ancak dizinin final fragmanını izleyenler hiç memnun kalmadı. Sosyal medyada kullanıcılardan diziye eleştiri geldi.

Önce fragmana bir bakalım👇🏻

Dizinin bitişi sevenlerini üzdü...

Dizinin bitişi sevenlerini üzdü...
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Ama eleştiriler de vardı...👇🏻

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