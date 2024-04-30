Ömer'in Final Bölümünün Fragmanı İzleyiciyi Hayal Kırıklığına Uğrattı!
Ömer'in Final Bölümünün Fragmanı İzleyiciyi Hayal Kırıklığına Uğrattı!
Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı Ömer dizisinin final bölümü fragmanı yayınlandı. İzleyiciden fragmana tepki yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak, Deniz Madanoğlu ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in kaleme aldığı Ömer sona geldi.
Babası Reşat’ın imam olarak görev yaptığı camide müezzin olan Ömer Ademoğlu'nun dul ve çocuklu bir kadına aşkını izlediğimiz dizi final yapıyor.
Ancak dizinin final fragmanını izleyenler hiç memnun kalmadı. Sosyal medyada kullanıcılardan diziye eleştiri geldi.
Dizinin bitişi sevenlerini üzdü...
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın