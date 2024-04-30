Saçından Müslüm Bıyığı Yapıp Farah Zeynep Abdullah'ı Arayan Genç Bulundu!
Saçından Müslüm Bıyığı Yapıp Farah Zeynep Abdullah'ı Arayan Genç Bulundu!
Müge Anlı bugünkü yayınında 15 yaşındaki Kaan'ı bulduğunu açıkladı. Kaan, 'Farah Zeynep Abdullah'a hayran değilim, büyük bir aşk duyuyorum' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz hafta Tayfun ve Gamze 15 yaşındaki oğulları Kaan Çam'ı aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu.
Bursa'dan İstanbul'a kaçan genç, kendine Müslüm bıyığı yapmıştı ve sokaktakilere Farah Zeynep Abdullah'ı aradığını söylemişti. Görgü tanıkları yayına bağlanarak akıl sağlığından şüphe ettiklerini söylediler.
15 yaşındaki Kaan bulundu, "Benim kötü bir niyetim yoktu. Ben sadece ona aşk besledim ve kendisiyle tanışmak istedim" dedi.
Müge Anlı, Farah Zeynep Abdullah ile görüştüğünü de açıkladı. Kaan'ın arabesk tutkunu olduğu için "Bergen" filminden etkilendiğini söyledi.
Kaan ailesinden ve rahatsızlık verdiği kişilerden özür diledi. Evine döndüğünde tedavi görmeyi kabul etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın