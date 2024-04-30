Kızıl Goncalar'ın Son Bölümünde Hop Oturduk Hop Kalktık! Kullanıcılar Diziyi Yorum Yağmuruna Tuttu!
Kızıl Goncalar'ın Son Bölümünde Hop Oturduk Hop Kalktık! Kullanıcılar Diziyi Yorum Yağmuruna Tuttu!
Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, son bölümünde ekranlarda fırtına estirdi. Heyecanın dorukta olduğu yeni bölümde Cüneyd, amcası Sadi Hüdayi'ye baş kaldırdı. Postun sahibi içinse başkasını düşünen gizli eller avukatı öldürdü. Kullanıcılar diziyi sosyal medyadan yorum yağmuruna tuttu.
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar, her hafta ekranlarda fırtınalar estiriyor.
Dün yayınlanan yeni bölüm bir efsaneydi! Fanilerde post değişimi işleri değiştirdi. Cüneyd dedesine ulaşmak isterken amcasının oyununa geldi.
Sonunda amcası Sadi Hüdayi ile yüzleşen Cüneyd, Zeynep'in uyarısı ile gözünü açtı. Sadi Hüdayi'nin posta oturduğunu gören Cüneyd baş kaldırdı.
Cüneyd ve Sadi'nin yüzleşmesi bölüme damgasını vururken olayların arkasında gizli bir el daha olduğu mesajı verildi.
Levent'i kızı Mira ile tehdit eden avukat, son sahnede içtiği kahve ile zehirlendi. Avukata beyazlı bir çocuk ortaya çıkıp "Post için başkasını düşünüyoruz" diye tehdit savurdu.
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Oldukça heyecanlı geçen bölümün ardından kullanıcılar sosyal medyada diziyi beğeni yağmuruna tuttu.
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