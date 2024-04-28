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Kızıl Goncalar Naim'in Yıllar Öncesinin Efsane Dizisinde Oynadığı Ortaya Çıktı!

Kızıl Goncalar Naim'in Yıllar Öncesinin Efsane Dizisinde Oynadığı Ortaya Çıktı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 16:10

Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerinde olduğu Kızıl Goncalar dizisinde Naim'i canlandıran Mert Turak meğer yıllar öncesinin efsane dizisinde oynamış!

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C5dUj_...
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Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana kamuoyunda büyük ses getirdi. Herkes dizinin yayınlandığı Pazartesi günlerini iple çeker oldu.

Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana kamuoyunda büyük ses getirdi. Herkes dizinin yayınlandığı Pazartesi günlerini iple çeker oldu.

Gerek oyuncu kadrosu gerekse hikayesi ile herkesi büyüleyen Kızıl Goncalar, yepyeni bölümleri ile merak uyandırmaya devam ediyor.

Gerek oyuncu kadrosu gerekse hikayesi ile herkesi büyüleyen Kızıl Goncalar, yepyeni bölümleri ile merak uyandırmaya devam ediyor.

İzleyici çok sevdiği dizinin yanı sıra oyuncuların özel hayatını da merak ediyor. Sizinle Kızıl Goncalar'ın Naim'inin eski yıllardaki rolünden bir sahneyi paylaşacağız.

İzleyici çok sevdiği dizinin yanı sıra oyuncuların özel hayatını da merak ediyor. Sizinle Kızıl Goncalar'ın Naim'inin eski yıllardaki rolünden bir sahneyi paylaşacağız.

Dizide Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem'in eşini oynayan Mert Turak, başarılı oyunculuğu ile hayran bırakıyor.

Dizide Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem'in eşini oynayan Mert Turak, başarılı oyunculuğu ile hayran bırakıyor.

Meğer ünlü oyuncu yıllar öncesinin efsane dizisi Yılan Hikayesi'nde de rol almış. Hatırlamayanlar için Mert Turak'ın 1999 yılında çekilen bir sahnesini aşağıya bırakıyoruz👇🏻

Meğer ünlü oyuncu yıllar öncesinin efsane dizisi Yılan Hikayesi'nde de rol almış. Hatırlamayanlar için Mert Turak'ın 1999 yılında çekilen bir sahnesini aşağıya bırakıyoruz👇🏻
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İşte o sahne... Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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