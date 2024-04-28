Nehir'e Hayat Verecek Olan Sera Kutlubey İnci Taneleri'nde İlk Kez Görüldü!
Nehir'e Hayat Verecek Olan Sera Kutlubey İnci Taneleri'nde İlk Kez Görüldü!
Kaynak: https://twitter.com/birsenaltuntas1/s...
İnci Taneler'inde Azem'in kızı Nehir'i oynayacak oyuncu Sera Kutlubey olmuştu. İlk sahnesi ortaya çıktı.
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Her Perşembe izleyicilerle buluşan ve karakterleri, müzikleri ile büyük ilgi gören "İnci Taneleri" adlı televizyon dizisi, sosyal medyanın da sıkça gündemine geliyor.
Özellikle dizinin Azem karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın performansı büyük beğeni toplarken, "Nehir" karakterine kimin hayat vereceği merak konusu olmuştu.
Bu merak edilen sorunun yanıtı sonunda geldi. "Zalim İstanbul" adlı dizi ile adından söz ettiren ve daha sonra İyilik projesi ile yıldızı parlayan Sera Kutlubey, "İnci Taneleri" dizisinde Nehir karakterini canlandıracak.
Bu gelişme, dizinin hayranları arasında heyecan yarattı. Sera Kutlubey'in, Nehir karakterine nasıl bir yorum getireceği ve bu karakterin hikayesinin nasıl şekilleneceği ise şimdiden merakla beklenirken ilk sahne geldi bile!
İşte o anlar:
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