İnci Taneleri'nde Azem'in Kızı 'Nehir'e Hayat Verecek Oyuncu Belli Oldu!

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk bölümünden itibaren büyük bir popülerlik kazanan ve izleyicinin ilgisini çeken 'İnci Taneleri' adlı dizi, yeni bir karakter geliyor. Dizinin merakla beklenen karakteri Azem'in kızı Nehir rolünü kimin canlandıracağı konusu, izleyiciler ve dizi severler arasında büyük bir merak konusu olmuştu. Nehir karakterine hayat verecek olan oyuncunun kim olduğu sonunda açıklandı.