İnci Taneleri'nde Azem'in Kızı 'Nehir'e Hayat Verecek Oyuncu Belli Oldu!
İnci Taneleri'nde Azem'in Kızı 'Nehir'e Hayat Verecek Oyuncu Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk bölümünden itibaren büyük bir popülerlik kazanan ve izleyicinin ilgisini çeken 'İnci Taneleri' adlı dizi, yeni bir karakter geliyor. Dizinin merakla beklenen karakteri Azem'in kızı Nehir rolünü kimin canlandıracağı konusu, izleyiciler ve dizi severler arasında büyük bir merak konusu olmuştu. Nehir karakterine hayat verecek olan oyuncunun kim olduğu sonunda açıklandı.
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Her Perşembe ekranlara gelen "İnci Taneleri" dizisi, karakterleri ve şarkılarıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor.
Sosyal medyada sıkça konu olan ve capslerle popülerlik kazanan dizide, Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın "Nehir" karakterine kimin hayat vereceği uzun süredir merak ediliyordu.
Nihayet bu rolün sahibi açıklandı. Gazeteci Birsen Altuntaş haberinde Nehir'in kim olacağını duyurdu.
"Zalim İstanbul" dizisindeki performansıyla dikkat çeken ve sonrasında İyilik projesiyle yıldızı parlayan Sera Kutlubey, "İnci Taneleri" dizisinde Nehir karakterini canlandıracak.
Kutlubey, oyunculuk yeteneğinin yanı sıra yazarlık yönüyle de adından sıkça söz ettiriyor. Bu yetenekleriyle seyircinin beğenisini kazanmayı başaran Kutlubey, "İnci Taneleri" dizisinde Nehir karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.
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