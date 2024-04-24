Bahar'da Aniden Giren Kobra Murat Sahnesi Karşında Gülmekten Öldük Öldük Dirildik!
Bahar'da Aniden Giren Kobra Murat Sahnesi Karşında Gülmekten Öldük Öldük Dirildik!
Salı akşamlarının vazgeçilmezi Bahar dün akşamki bölümü ile hepimizi kahkahalara boğmayı yine başardı. Seyirci Uğur karakterinin aniden Kobra Murat'a dönüşmesi ile gülmekten kırıldı.
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Bahar dün akşam ekranlara gelen yeni bölümü ile yine reyting listesinin ilk sırasına yükseldi.
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un muhteşem oyunculukları ile gönüllerimize taht kurdu.
Bahar'ın son bölümünde Timur ve Rengin'in ilişkisini öğrenen Bahar muhteşem bir geri dönüş ile evliliğini bitireceğini açıkladı.
Heyecanlı sona yaklaşırken bölümde birbirinden komik anlar da yaşandı. Biri Timur'un dil tembelliği için "mararlabarba" egzersiziydi. Diğeri ise Uğur'dan geldi.
Uğur, hastaneye tanıtım filmi çeken ekiple röportaj yaptığı sırada Doruk kendisine seslenince Kobra Murat'ın efsane videosunu taklit etti.
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İşte o sahne:
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