Bahar Dizisinde Timur Sosyal Medyada Gündem Olan "Mararlabarba" Videosuna Gönderme Yaptı!
Bahar Dizisinde Timur Sosyal Medyada Gündem Olan "Mararlabarba" Videosuna Gönderme Yaptı!
Gündemi çok yakından takip eden Bahar dizisinde bu kez de sosyal medyada gündem olan 'mararlabarba' videosuna gönderme yapıldı. Timur'un oyunculuk çalışmaları için bu sesleri çıkardığı sahneyi fark edenler kahkahaya boğuldu.
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Son zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Bahar dizisi, sosyal medyada çok konuşulan trendleri diziye taşımasıyla da dikkat çekiyor.
Timur'un oyunculuk çalışması için çıkardığı mararlabarba sesi izleyiciyi kahkahaya boğdu.
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