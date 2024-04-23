Görüş Bildir
Haberler
TV
Bahar Dizisinde Timur Sosyal Medyada Gündem Olan "Mararlabarba" Videosuna Gönderme Yaptı!

Bahar Dizisinde Timur Sosyal Medyada Gündem Olan "Mararlabarba" Videosuna Gönderme Yaptı!

Bahar Dizi
themyscira - Misafir Editör
23.04.2024 - 22:50

Gündemi çok yakından takip eden Bahar dizisinde bu kez de sosyal medyada gündem olan 'mararlabarba' videosuna gönderme yapıldı. Timur'un oyunculuk çalışmaları için bu sesleri çıkardığı sahneyi fark edenler kahkahaya boğuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Bahar dizisi, sosyal medyada çok konuşulan trendleri diziye taşımasıyla da dikkat çekiyor.

Son zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Bahar dizisi, sosyal medyada çok konuşulan trendleri diziye taşımasıyla da dikkat çekiyor.

Bir önceki bölümde Seda Sayan'ın "çorap bir kültürdür" sözüne gönderme yapılan dizide bu kez son zamanlarda sosyal medyada gündem olan "mararlabarba" sözü ele alındı.

Timur'un oyunculuk çalışması için çıkardığı mararlabarba sesi izleyiciyi kahkahaya boğdu.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın