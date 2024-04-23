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Müge Anlı Üvey Oğluyla Kaçan Tuğçe'nin Umursamaz Tavrına Karşılık Verdiği Cevapla Dumura Uğrattı!

Müge Anlı Üvey Oğluyla Kaçan Tuğçe'nin Umursamaz Tavrına Karşılık Verdiği Cevapla Dumura Uğrattı!

Müge Anlı
themyscira - Misafir Editör
23.04.2024 - 18:50

Müge Anlı'nın programına katılan Umut Yetkin eşi Tuğçe ve oğlu Mustafa'nın kaçtıklarını iddia etmişti. Eşinin 8 yaşındaki çocuklarını da yanlarına alması üzerine Aile Bakanlığı'na seslenmiş; bunun üzerine kaçan eşi ve oğlu programa katılıp iddiaları yanıtlamıştı. Müge Anlı'nın umursamaz tavırları karşısında Tuğçe'ye söyledikleri gündem oldu.

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Müge Anlı'da yine izleyiciyi şoka sokan bir olay ele alınıyor. Hafta başında programa katılan Umut Yetkin, eşinin 19 yaşındaki oğluyla kaçtığını iddia etmişti.

Müge Anlı'da yine izleyiciyi şoka sokan bir olay ele alınıyor. Hafta başında programa katılan Umut Yetkin, eşinin 19 yaşındaki oğluyla kaçtığını iddia etmişti.

Programa katılan Tuğçe ve 19 yaşındaki Mustafa, aralarındaki ilişkinin birkaç ay önce başladığını iddia etti.

Programa katılan Tuğçe ve 19 yaşındaki Mustafa, aralarındaki ilişkinin birkaç ay önce başladığını iddia etti.

Tuğçe ve babası evlendiğinde 9 yaşında olan Mustafa, aralarındaki aşk iddiasını doğrularken pişman olmadığını dile getirmişti.

Tuğçe ve babası evlendiğinde 9 yaşında olan Mustafa, aralarındaki aşk iddiasını doğrularken pişman olmadığını dile getirmişti.

Programda ülke gündemine oturan bu konular konuşulurken Tuğçe'nin ilgisiz tavırlarına sinirlenen Müge Anlı, kendisini dinlemeyen Tuğçe'ye sözleriyle gündem oldu.

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