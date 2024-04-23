Müge Anlı Üvey Oğluyla Kaçan Tuğçe'nin Umursamaz Tavrına Karşılık Verdiği Cevapla Dumura Uğrattı!

Müge Anlı'nın programına katılan Umut Yetkin eşi Tuğçe ve oğlu Mustafa'nın kaçtıklarını iddia etmişti. Eşinin 8 yaşındaki çocuklarını da yanlarına alması üzerine Aile Bakanlığı'na seslenmiş; bunun üzerine kaçan eşi ve oğlu programa katılıp iddiaları yanıtlamıştı. Müge Anlı'nın umursamaz tavırları karşısında Tuğçe'ye söyledikleri gündem oldu.