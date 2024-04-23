Survivor'ın En Asabi Yarışmacısı Yunus Emre'nin Çocukluk Fotoğrafına Çok Şaşıracaksınız!
Survivor'ın En Asabi Yarışmacısı Yunus Emre'nin Çocukluk Fotoğrafına Çok Şaşıracaksınız!
Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarından Yunus Emre programın heyecan ve kaos seviyesini üst kademede tutarken, ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı 'hiç değişmemiş' dedirtti.
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Tam gaz devam eden Survivor All Star'da kaos ve kavganın dozu asla azalmazken, yarışmanın en asabi isimlerinden biri hiç şüphesiz Kırmızı takımda yer alan Yunus Emre Özden.
Kadın-erkek dinlemeden yarışmacılarla sık sık kavga etmesi, küfürleri derken Yunus Emre kaosu tek başına sırtlarken, takımdaki arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yakınlaşması da apayrı bir sorun yaratıyor.
Aleyna ve Yunus Emre yakınlığı yarışmadan da taşarak Aleyna'nın annesi ve Yunus Emre'nin karısına kadar giderken ikili bu konuda defalarca uyarılmıştı.
Yunus Emre bu sezonun reytinglerini yarattığı kaotik ortamla göğüslerken, genç ve asabi yarışmacının yıllar önce çekilmiş bir çocukluk fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Sarı saçları ve mavi gözleriyle Yunus Emre'yi görenler "hiç değişmemiş" derken o fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
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İşte Survivor Yunus Emre'nin çocukluk fotoğrafı:
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